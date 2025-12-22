L'agriculture suisse a vécu une année de contrastes

L'agriculture suisse a connu une année de contrastes. De bonnes récoltes ont permis de remplir ...
L'agriculture suisse a vécu une année de contrastes

L'agriculture suisse a vécu une année de contrastes

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'agriculture suisse a connu une année de contrastes. De bonnes récoltes ont permis de remplir les stocks, mais les prix bas à la production, la pression des importations et l'apparition de nouveaux ravageurs ont réduit le rendement de nombreuses exploitations.

Selon la rétrospective annuelle publiée lundi par le Service d'information agricole, le bilan de la production végétale est positif: la récolte de légumes a été bonne et la branche céréalière s'est redressée.

Pour les pommes de terre et les fruits également, les rendements élevés ont permis de remplir les stocks - ce qui a toutefois entraîné une baisse des prix. En outre, les exploitations ont dû faire face à la pression des importations et à de nouveaux ravageurs comme le charançon de la betterave. Dans la viticulture, la crise s'est aggravée.

La quantité de lait a été supérieure à celle de l'année précédente, mais la pression sur les prix a augmenté. La saison d'alpage a été affectée par les maladies animales et les attaques de loups. La production de viande bovine a stagné et les importations ont augmenté, mais les producteurs de porcs ont pu tirer leur épingle du jeu. La récolte de miel a été supérieure à la moyenne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Royaume-Uni: la croissance revue à la baisse au deuxième trimestre

Royaume-Uni: la croissance revue à la baisse au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 22.12.2025 - 09:24

Ethylène: Clariant rejette les accusations de MOL et Braskem

Ethylène: Clariant rejette les accusations de MOL et Braskem

Économie    Actualisé le 22.12.2025 - 07:48

Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak reste en prison

Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak reste en prison

Économie    Actualisé le 22.12.2025 - 04:33

L'or atteint un nouveau record à 4383,76 dollars l'once

L'or atteint un nouveau record à 4383,76 dollars l'once

Économie    Actualisé le 22.12.2025 - 04:16

Articles les plus lus

Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

Économie    Actualisé le 21.12.2025 - 20:16

L'or atteint un nouveau record à 4383,76 dollars l'once

L'or atteint un nouveau record à 4383,76 dollars l'once

Économie    Actualisé le 22.12.2025 - 04:16

Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak reste en prison

Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak reste en prison

Économie    Actualisé le 22.12.2025 - 04:33

Ethylène: Clariant rejette les accusations de MOL et Braskem

Ethylène: Clariant rejette les accusations de MOL et Braskem

Économie    Actualisé le 22.12.2025 - 07:48