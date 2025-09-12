L'allemand Bauhaus s'installe dans les murs de deux Do it + Garden

Bauhaus poursuit son expansion en Suisse, profitant de l'appel d'air créé par le démantèlement de Do it + Garden par Migros. Ayant investi en août les murs de l'ex-filiale du géant orange à Losone, au Tessin, le détaillant allemand ouvre une enseigne à Pfungen (ZH).

Le groupe précise dans son communiqué diffusé vendredi avoir repris l'ensemble du personnel de l'ancien magasin Migros Do it + Garden zurichois, tout comme il l'avait fait pour sa première implantation en Suisse italienne.

Bauhaus a lancé en 2006 une première incursion au Sud du Rhin avec l'ouverture d'un centre à Niederwangen, dans le canton de Berne. La reprise des deux magasins Do it + Garden porte désormais à sept le nombre de ses magasins en Suisse.

/ATS