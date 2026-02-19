L'allemand DB Cargo va se séparer d'environ 6000 salariés

L'allemand DB Cargo, filiale de transport de marchandises de la Deutsche Bahn en difficulté ...
L'allemand DB Cargo va se séparer d'environ 6000 salariés

L'allemand DB Cargo va se séparer d'environ 6000 salariés

Photo: KEYSTONE/DPA/BODO MARKS

L'allemand DB Cargo, filiale de transport de marchandises de la Deutsche Bahn en difficulté depuis des années, a annoncé jeudi la suppression d'environ 6000 emplois dans le cadre d'une vaste restructuration.

Le plan, approuvé par les conseils de surveillance des deux entreprises, vise à réorienter DB Cargo 'vers les marchés européens en croissance', en vue d'une 'rentabilité durable', ce qui va passer par la suppression 'd'environ 6000 emplois' effectuée de manière 'socialement responsable', a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

L'effectif total de DB Cargo est d'environ 27'000 personnes dans le monde, dont la moitié en Allemagne.

Il s'agit de permettre à la branche fret du groupe ferroviaire de 'satisfaire aux conditions d'une procédure de concurrence (en cours au sein de) l'Union européenne', comme de devenir un 'partenaire logistique fiable à long terme' pour les clients sur le Vieux-Continent, selon le communiqué de la Deutsche Bahn.

La Commission européenne exige de DB Cargo, dont la perte opérationnelle (EBIT) ajustée était de 357 millions d'euros (325,5 millions de francs au cours du jour) en 2024, d'être rentable de manière autonome à partir de 2026, sans être soutenue financièrement par sa maison mère.

Si elle n'y parvient pas, la filiale, qui génère 20% des revenus de DB, pourrait être découpée et vendue.

Le présent plan de restructuration de DB Cargo va encore être discuté avec le comité d'entreprise, concernant notamment la répartition des suppressions par sites régionaux et les modèles d'activité prévus.

Fin 2025, Sigrid Nikutta, qui était alors à la tête de DB Cargo depuis cinq ans, a été limogée, un mois après le changement de patron à la tête de la Deutsche Bahn, elle-même aussi en restructuration face à la ponctualité alarmante des trains.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pernod Ricard: bénéfice toujours plombé par les USA et la Chine

Pernod Ricard: bénéfice toujours plombé par les USA et la Chine

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 12:50

Envolée des bénéfices d'Air France-KLM grâce à sa montée en gamme

Envolée des bénéfices d'Air France-KLM grâce à sa montée en gamme

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 10:27

Airbus vise des livraisons record en 2026

Airbus vise des livraisons record en 2026

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 10:23

Les médicaments les plus vendus au rabais pour baisser les primes

Les médicaments les plus vendus au rabais pour baisser les primes

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 10:27

Articles les plus lus

Zurich Insurance performe en 2025, dividende relevé

Zurich Insurance performe en 2025, dividende relevé

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 07:48

Nouveau coup de blues pour les exportations horlogères en janvier

Nouveau coup de blues pour les exportations horlogères en janvier

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 09:10

Airbus vise des livraisons record en 2026

Airbus vise des livraisons record en 2026

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 10:23

Les médicaments les plus vendus au rabais pour baisser les primes

Les médicaments les plus vendus au rabais pour baisser les primes

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 10:27

Lindt condamné à indemniser le Comité Champs-Elysées pour un spot

Lindt condamné à indemniser le Comité Champs-Elysées pour un spot

Économie    Actualisé le 18.02.2026 - 19:49

Nestlé avec une performance en recul en 2025

Nestlé avec une performance en recul en 2025

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 07:43

Zurich Insurance performe en 2025, dividende relevé

Zurich Insurance performe en 2025, dividende relevé

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 07:48

Nouveau coup de blues pour les exportations horlogères en janvier

Nouveau coup de blues pour les exportations horlogères en janvier

Économie    Actualisé le 19.02.2026 - 09:10