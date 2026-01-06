L'argent liquide doit être garanti en Suisse, estime un comité

Les Suisses doivent pouvoir continuer à payer avec de l'argent liquide. Les partisans de l'initiative ...
L'argent liquide doit être garanti en Suisse, estime un comité

L'argent liquide doit être garanti en Suisse, estime un comité

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les Suisses doivent pouvoir continuer à payer avec de l'argent liquide. Les partisans de l'initiative 'l'argent liquide, c'est la liberté' ont lancé leur campagne mardi, en vue de la votation du 8 mars. Le contre-projet direct prévu ne va pas assez loin selon eux.

L'initiative populaire a été lancée par le Mouvement Liberté Suisse. Elle veut garantir le maintien de l'argent liquide en Suisse. De plus, tout projet de remplacement du franc suisse par une autre monnaie doit être soumis au vote du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet direct, approuvé par le Parlement. La garantie de l'approvisionnement en numéraire et l'utilisation du franc suisse en tant que monnaie nationale sont prévues.

Le comité d'initiative a toutefois maintenu son texte. Il demande que suffisamment de billets de banque et de pièces de monnaie soient garantis. 'Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire', est-il écrit sur son site Internet.

Le peuple suisse se prononcera sur l'initiative et sur le contre-projet.

/ATS
 

Actualités suivantes

Russie: un mort après une attaque de drone à Tver

Russie: un mort après une attaque de drone à Tver

Économie    Actualisé le 06.01.2026 - 10:16

Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 17:42

Les 116 blessés ont été identifiés

Les 116 blessés ont été identifiés

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 14:16

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 13:07

Articles les plus lus

Les cours des métaux précieux s'envolent

Les cours des métaux précieux s'envolent

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 11:20

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 13:07

Les 116 blessés ont été identifiés

Les 116 blessés ont été identifiés

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 14:16

Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris - Vols réduits

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 17:42

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:42

Les cours des métaux précieux s'envolent

Les cours des métaux précieux s'envolent

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 11:20

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

L'Union suisse des paysans présente ses priorités pour 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 13:07

Les 116 blessés ont été identifiés

Les 116 blessés ont été identifiés

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 14:16

Le commerce de détail a poursuivi son essor en novembre

Le commerce de détail a poursuivi son essor en novembre

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:16

Les PME industrielles font la moue en décembre

Les PME industrielles font la moue en décembre

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:30

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

La Bourse suisse dans le rouge pour la première séance de 2026

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 10:42

Les cours des métaux précieux s'envolent

Les cours des métaux précieux s'envolent

Économie    Actualisé le 05.01.2026 - 11:20