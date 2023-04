L'armée suisse tient son nouveau chasseur de chars

L'armée suisse a trouvé son nouveau système d'engins guidés sol-sol. Le choix s'est porté sur le chasseur de chars SPIKE LR2 de l'entreprise israélo-allemande Eurospike, annonce mardi l'Office fédéral de l'armement (armasuisse).

Le système actuel, l'engin guidé antichars TOW, date des années 1990 et sera mis hors-service l'an prochain. L'armée suisse doit pouvoir continuer à lutter contre des cibles blindées sur de grandes distances, indique armasuisse dans un communiqué.

Après une analyse du marché, armasuisse a adressé une demande d'informations sur des engins guidés sol-sol longue portée à différents fabricants européens et américains. Le choix s'est finalement porté sur le système SPIKE LR2.

Produit par Eurospike, ce système est déjà introduit dans plusieurs armées européennes. D'après l'analyse d'armasuisse, il présente la plus grande valeur militaire et est également l'offre la plus avantageuse sur le plan économique.

Le Parlement se prononcera en 2024.

/ATS