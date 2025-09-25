L'auteur des survols de drones au Danemark reste inconnu

Les survols de drones au-dessus de sites civils et militaires au Danemark restent inexpliqués ...
L'auteur des survols de drones au Danemark reste inconnu

Les survols de drones au-dessus de sites civils et militaires au Danemark restent inexpliqués. Les services de renseignement militaire n’ont pour l’instant identifié aucun responsable.

'Nous ne disposons pas d'information nous permettant de désigner les responsables des événements de ces derniers jours', a déclaré le chef de ces services, Thomas Ahrenkiel, lors d'une conférence de presse.

Le chef des services de renseignement, Finn Borch a souligné quant à lui que 'le risque de sabotage russe au Danemark est élevé'.

'Nous pouvons dire que cela ressemble à un modèle de guerre hybride que nous avons vu ailleurs en Europe', a-t-il ajouté.

Drones repérés la nuit dernière

Des drones ont été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus des aéroports d'Aalborg (nord), d'Esbjerg (ouest), de Sonderborg (sud) et de la base aérienne militaire de Skrydstrup (sud) avant de repartir de leur propre chef, selon la police.

Lundi soir déjà, des drones à l'origine non identifiée avaient survolé l'aéroport de Copenhague, bloquant le trafic pendant plusieurs heures.

/ATS
 

