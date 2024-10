L'avant-projet de la gare souterraine de Genève est sous toit. Il prévoit la création d'un quai à deux voies de 420 mètres de long. Objectifs: accueillir plus de trains et augmenter la place pour les utilisateurs.

'Ce projet est important pour Genève et la Suisse romande', a déclaré mardi devant les médias Vincent Ducrot, directeur des CFF. Après Zurich et Berne, Genève est la troisième gare la plus fréquentée de Suisse, avec 170'000 personnes par jour. Mais sur ce nombre, la moitié - 88'5000 personnes - ne prend pas le train. L'avant-projet va encore être affiné en vue de sa mise à l'enquête en 2027.

Chiffrés à 2 milliards de francs, les travaux d'extension souterraine prévoient la création d'un quai et de deux voies. Juste au-dessus, l'espace 'mezzanine' permettra de fluidifier les déplacements dans la gare souterraine. Le quai 4, qui accueille les trains français, sera reconstruit, et les passages inférieurs de la gare actuelle et les accès aux quais seront totalement revus.

/ATS