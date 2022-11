L'avionneur Embraer renoue avec les pertes au 3ème trimestre

L'avionneur brésilien Embraer a annoncé lundi une perte nette de 30,2 millions de dollars (28,6 millions de francs) au troisième trimestre 2022, après un trimestre dans le vert.

La baisse est toutefois moins importante qu'au troisième trimestre 2021, quand la société avait enregistré 45 millions de dollars de pertes, indique la société basée à Sao Paulo dans un communiqué.

Les résultats reflètent parallèlement une réduction du chiffre d'affaires total, 'principalement due à la baisse des revenus dans le secteur de la défense et de la sécurité', malgré une reprise dans les secteurs commercial, exécutif et de l'assistance et des services, selon l'avionneur.

Par rapport au troisième trimestre 2021, les revenus dans ces domaines ont augmenté de 5% dans l'aviation commerciale, 6% dans l'aviation d'affaires et 7% dans le soutien et les services, tandis qu'ils ont chuté de 42% dans la défense et la sécurité.

Les bénéfices d'Embraer ont chuté à nouveau au troisième trimestre 2022 après un bénéfice net de 74,2 millions de dollars au deuxième trimestre et des pertes de 31,7 millions de dollars au premier trimestre entre janvier et mars.

Au troisième trimestre 2022, Embraer a livré 10 avions commerciaux (modèles E175 et E195-E2) et 23 jets d'affaires, précise le troisième constructeur d'avions au monde après Airbus et Boeing.

Depuis le début de l'année, la société spécialisée dans les avions civils de petite et moyenne taille et dans la défense militaire, a livré un total de 79 avions: 27 avions commerciaux et 52 d'affaires.

La société a expliqué que les commandes de l'année étaient concentrées sur le dernier trimestre en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui continuent d'affecter l'industrie aéronautique.

Embraer a clôturé le troisième trimestre avec une dette nette de 1,3 milliard de dollars, en hausse par rapport au trimestre précédent, mais en baisse par rapport à la même période de 2021, où elle atteignait 1,8 milliard de dollars.

