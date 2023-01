L'économie et l'agriculture suisses mobilisées pour les élections

Plusieurs associations faîtières se sont mobilisées vendredi à Berne pour demander une meilleure prise en compte des enjeux économiques et agricoles dans les débats en vue des élections fédérales. Il en va selon elles du maintien du 'modèle de réussite suisse'.

Rassemblées sur la Place fédérale à Berne le jour de l'Epiphanie, l'Union suisse des arts et métiers (USAM), économiesuisse, l'Union patronale suisse et l'Union suisse des paysans (USP) ont présenté les premières affiches thématiques de leur campagne 'Perspective suisse' en vue des élections d'octobre.

Toutes entendent 'renforcer l'importance que revêtent l'économie et l'agriculture pour la société dans les débats publics'. Ces poids lourds de l'économie ont rappelé que les entreprises et l'agriculture helvétiques emploient plus de 4,5 millions de personnes, contribuent à hauteur de 145 milliards par an aux assurances sociales et participent à 'la sécurité et la stabilité du pays', selon un communiqué commun.

Soutenir l'apprentissage

Ces organisations veulent démontrer qu'une économie nationale compétitive est une condition indispensable pour des emplois et des revenus attractifs.

Le directeur de l'USAM Hans-Ulrich Bigler a plaidé pour la formation professionnelle comme facteur important du modèle suisse: 'De nombreuses carrières d'entrepreneurs ne commencent pas par des études mais par un apprentissage', a-t-il dit.

Monika Rühl, présidente d'économiesuisse, a brisé une lance en faveur du climat. Pour un approvisionnement énergétique 'sûr et durable', la Suisse doit selon elle exploiter de nouvelles sources d'énergie sans CO2.

Le président de l'USP et conseiller national Markus Ritter (Le Centre/SG) a estimé de son côté que le concept de développement durable doit reposer sur plusieurs piliers: l'écologie mais aussi l'économie et le social.

/ATS