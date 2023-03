L'élite économique mondiale façonnée par quelques organisations

L'élite mondiale des entreprises est façonnée par un petit nombre de 'plateformes de carrières', selon une étude de chercheurs suisses et danois. Les cadres supérieurs qui en sont issus partagent et diffusent les mêmes normes, stratégies et idéologies.

Les organisations qui redistribuent le plus de cadres sont PricewaterhouseCoopers (PwC), General Electric (GE) et Bank of America. Un autre effet de ce fonctionnement est que les expériences de carrière dans les entreprises du Nord mondial et en particulier dans les pays anglo-saxons sont répercutées dans le monde entier, a indiqué jeudi le Centre LIVES de l'Université de Lausanne (UNIL) dans un communiqué.

Publiée dans la revue Global Networks, cette recherche a été menée par une équipe de l’UNIL, de la Copenhagen Business School et de la Roskilde University au Danemark. Les auteurs ont étudié les parcours professionnels de 16'500 cadres supérieurs issus des 1366 plus grandes entreprises du monde.

L’étude, basée sur la liste de Forbes 2000, montre qu’une grande majorité des top managers mondiaux sont liés par des étapes de carrière communes dans un petit groupe d’entreprises.

Trois types de plateformes

Trois types de plateformes se distinguent et sont valorisées dans des économies différentes, selon l'étude. Les entreprises mondiales d’audit et de conseil comme PwC ou McKinsey sont appréciées dans les marchés libéraux.

Les entreprises financières intégrées dans l’alliance bancaire transatlantique, comme Citigroup ou UBS sont appréciées dans les pays les plus intégrés dans le système financier mondial. Enfin, les entreprises américaines de biens de consommation comme GE ou Pepsico sont importantes pour les entreprises situées dans des paradis fiscaux.

L’entreprise la plus centrale dans le réseau global de carrière, PwC, a réussi à placer 456 de ses anciens collaborateurs parmi les 16’500 dirigeants. Dans 314 des 1366 plus grandes entreprises (24%), au moins un dirigeant a travaillé chez PWC au cours de sa carrière.

Les anciens employés de la deuxième entreprise la plus centrale, Citigroup, sont présents dans des équipes de direction dans 32 pays différents.

La Suisse comme tête de pont

Comparable à des universités d’élite, ces plateformes de carrières façonnent les normes et idéologies du capitalisme global, selon les auteurs. La Suisse est l’un des pays les plus centraux dans ce réseau et joue le rôle de tête de pont entre les Etats-Unis et l’Europe.

Par le biais de ses deux grandes banques UBS et Credit Suisse, elle est étroitement intégrée au cœur transatlantique de l'économie mondiale. Des banquiers anglo-saxons ont accédé en grand nombre à des postes de haut niveau dans les grandes banques suisses.

En 2019, par exemple, parmi les treize membres de l'équipe de direction du Credit Suisse, on compte cinq Américains et trois Britanniques, souligne encore l'UNIL.

https://centre-lives.ch/sites/default/files/inline-files/Article_Career%20hubs.pdf

/ATS