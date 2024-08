L'emploi progresse dans un cadre serré au 2e trimestre

Le nombre de places de travail occupées a progressé entre avril et fin juin en Suisse, alors que celui des postes à pourvoir n'a eu de cesse de s'amenuiser. Les statisticiens fédéraux constatent une dégradation des prévisions.

Hors agriculture, les entreprises en Suisse comptaient 5,5 millions d'emplois sur la période, soit 1,3% de plus qu'un an auparavant et 0,1% de plus qu'au premier trimestre. L'essor a été principalement alimenté par le secteur des services (+1,4% sur un an à 4,4 millions de postes). Les effectifs du secondaire ont enflé de 0,7% à 1,1 million, détaille lundi le baromètre de l'emploi publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Comptabilisé en équivalents plein temps, le marché helvétique de l'emploi s'est enrobé de 1,4% à 4,3 millions.

Sur le front de l'offre, les entreprises ont annoncé 103'700 postes à pourvoir (-16,2%), avec un recul plus marqué dans le secteur secondaire (-26,6%) que dans le tertiaire (-12,6%). La proportion de places vacantes représentait ainsi 1,9% du total.

La traditionnel sondage des entreprises sur l'évolution prévue des effectifs trahit un regain de prudence. L'indicateur afférent a reculé de 1,5% sur un an à 1,05 point. Côté positif, les recruteurs font état de difficultés à recruter du personnel en recul en glissement séquentiel.

/ATS