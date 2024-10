L'ex-patron d'Elvetino condamné à trois ans de prison à Zurich

L'ancien directeur général d'Elvetino, la filiale de restauration des CFF, écope de trois ans de prison dont un an ferme. La justice zurichoise l'a condamné pour avoir fait affaire illégalement avec deux collègues et s'être servi dans la caisse de l'entreprise.

La Cour a reconnu le principal accusé, âgé de 68 ans, coupable de gestion déloyale, d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie. Elle a suivi partiellement le procureur qui réclamait près de quatre ans de prison. La défense avait plaidé l'acquittement.

Les co-accusés écopent de deux ans et d'un an de prison, des peines assorties du sursis. L'un est reconnu coupable de complicité de gestion déloyale, l'autre notamment d'escroqueries et de corruption active.

Renvoyé d'Elvetino en 2017 après avoir dirigé la société durant six ans, le principal accusé s'est servi dans la caisse de la filiale pour financer son train de vie, selon l'accusation. Il s'est fait rembourser des prétendues notes de frais pour 4500 francs par mois. Il a aussi confié des mandats illégaux à ses complices.

/ATS