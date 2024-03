L'ex-patron de Migros Fabrice Zumbrunnen va diriger Aevis Victoria

La société de participations hospitalières et hôtelières Aevis Victoria annonce l'arrivée à sa tête de Fabrice Zumbrunnen, ancien directeur général de Migros, au 1er mai.

L'actuel directeur général, Antoine Hubert, fondateur du groupe et co-actionnaire majoritaire avec Michel Reybier, assurera la transition et sera proposé à la présidence du conseil d'administration lors de l'assemblée générale 2025, selon le communiqué paru mardi. M. Hubert prendra alors la suite de Christian Wenger, actuellement à la tête du cénacle.

'La nomination de Fabrice Zumbrunnen marque le début d'une nouvelle phase dans le développement d'Aevis et sa transformation en société de participation', souligne le document. Celui dont le mandat à la tête du géant orange s'est achevé il y a environ un an avait étendu les activités dans le numérique et la santé, avec le rachat des activités en Suisse de la pharmacie en ligne Zur Rose en février 2023.

Fabrice Zumbrunnen est déjà membre des conseils d'administration de Swiss Medical Network et MRH Switzerland, les deux principales participations d'Aevis, depuis juin 2023.

'Dans le cadre de son mandat chez Swiss Medical Network, il a notamment piloté le projet 'Viva-Réseau de l'Arc', premier réseau de soins intégrés en Suisse, lancé par le canton de Berne, le groupe d'assurance Visana et Swiss Medical Network', souligne l'entreprise, ajoutant qu'au 'sein du groupe Migros, il avait soutenu une vision similaire avec le développement de Medbase'.

/ATS