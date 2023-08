L'horizon s'assombrit pour l'industrie helvétique

L'industrie helvétique déchante après le ralentissement subi au premier semestre. Alors que les revenus de la branche se sont juste maintenus au niveau du premier semestre 2022 (+0,7%), les exportations ont reculé de 1,1%.

Les entrées de commandes ont elles essuyé une chute de 9,6%, laissant peu de place à l'optimisme pour les mois à venir, indique mardi Swissmem dans un bilan intermédiaire.

La forte valorisation du franc pénalise les entreprises suisses à l'international, alors même que la conjoncture mondiale s'est détériorée. Les indices des directeurs d'achat (PMI) sont ainsi à un faible niveau dans plusieurs pays, indique la faîtière, qui chapeaute désormais, en plus de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM), d'autres domaines tels que la technologie des capteurs, la photonique, la robotique, la fabrication additive et l'informatique industrielle.

La tendance baissière s'est renforcée au deuxième partiel, au cours duquel les commandes ont chuté de 14,3% et les chiffres d'affaires de 3,4%. Les grandes entreprises ont été plus fortement exposées aux difficultés que les petites et moyennes, détaille Swissmem.

Les capacités étaient utilisées à 88,2%, un chiffre supérieur à la moyenne sur le long terme, ce qui s'explique à la fois par des carnets de commandes bien remplis dans les entreprises et par la hausse du nombre de salariés dans la branche, qui atteint désormais 329'900.

Disparités parmi les branches

Parmi les branches, les exportations ont fortement reculé dans les métaux (-9,0%), alors qu'elles se sont maintenues au niveau de l'année précédente pour les instruments de précision (-0,4%) et qu'elles ont augmenté dans l'électrotechnique et l'électronique (+1,9%) ainsi que dans la construction de machines (+1,0%).

Le sondage auprès de responsables de l'industrie reflète ces sombres perspectives. Au cours des douze prochains mois, 37% des entreprises s'attendent à voir les commandes passées depuis l'étranger diminuer.

Mais toutes les branches ne sont pas logées à la même enseigne. Ainsi, l'aviation, les technologies environnementales et énergétiques envisagent l'avenir avec optimisme, tandis que les entreprises métallurgiques, automobiles et textiles sont sous pression.

De même, certains marchés échappent au marasme ambiant. Ainsi, les exportations vers l'Inde ont bondi d 11,1% au premier semestre sur un an, atteignant un demi-milliard de francs.

Les prochains mois seront décisifs pour voir si le niveau élevé des carnets de commandes suffira à traverser le passage à vide dans lequel se trouve le secteur, jusqu'à ce que les entrées de commandes augmentent à nouveau. 'Toutefois, au vu de la faible conjoncture, une chute sensible dans plusieurs marchés importants, n'est pas à exclure', a conclu Stefan Brupbacher, directeur de Swissmem, cité dans le communiqué.

/ATS