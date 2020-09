L'hôtellerie limite les dégâts en juillet

Le secteur touristique suisse a poursuivi en juillet sa très lente convalescence, les nuitées hôtelières freinant leur repli après plusieurs mois catastrophiques, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Après un effondrement de 92,4% en avril, de 79,2% en mai et de 62% en juin, le repli des nuitées dans les hôtels du pays s'est limité en juillet à 26,4% sur un an à 3,4 millions d'unités, a précisé l'OFS dans ses statistiques mensuelles.

Ce sont encore une fois les visiteurs helvétiques qui ont sauvé la saison estivale, le nombre de nuitées de touristes locaux ayant bondi de 30,7% à 2,6 millions. La présence des touristes internationaux a par contre été divisée par trois à un peu moins de 800'000 nuitées pendant le mois sous revue.

Les touristes allemands représentent l'essentiel du contingent, suivis par les visiteurs belges et français. Les Américains ne pointent plus qu'à la huitième place en terme de nombre et les Chinois en 20e position.

Les replis comparés à juillet 2019 sont particulièrement dramatiques pour les voyageurs de ces deux pays. Les nuitées des touristes américains ont ainsi été divisés par 18 et celles des visiteurs chinois par 63.

