L'inflation s'accélère encore aux Etats-Unis, l'épargne fond

La hausse des prix aux Etats-Unis mesurée par l'indice PCE a atteint en avril son rythme le ...
L'inflation s'accélère encore aux Etats-Unis, l'épargne fond

L'inflation s'accélère encore aux Etats-Unis, l'épargne fond

Photo: KEYSTONE/AP/Ted Shaffrey

La hausse des prix aux Etats-Unis mesurée par l'indice PCE a atteint en avril son rythme le plus élevé en près de trois ans. Le renchenrissement a été tiré par l'envolée du coût de l'essence, selon des données publiées jeudi.

Sur un an, l'inflation s'est accélérée à 3,8% contre 3,5% en mars. Cette évolution était anticipée par les investisseurs, la guerre au Moyen-Orient ayant fait bondir les prix à la pompe. Un autre indice d'inflation pour le mois d'avril, le CPI, avait donné le ton le 12 mai en s'affichant également au plus haut depuis mai 2023.

Le rapport, publié par le service statistique officiel américain BEA, fait aussi un état des lieux des dépenses et revenus des Américains. Ces derniers marquent un recul surprise (de -0,1% sur un mois) alors que les dépenses augmentent (+0,5% sur un mois).

Résultat: le taux d'épargne des ménages fond à 2,6%, contre 3,2% en mars. 'Ouch', commente sur X l'économiste de la banque américaine Navy Federal Credit Union, Heather Long. 'Cela montre à quel point les Américains sont actuellement sous pression financière', ajoute-t-elle, estimant 'pas tenable' le fait que les rentrées d'argent ne suivent pas le rythme des dépenses.

/ATS
 

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