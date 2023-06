L'initiative « 200 francs, ça suffit » a abouti, selon les initiants

L'initiative populaire '200 francs, ça suffit', qui veut réduire la redevance radio/TV à cette somme, a abouti selon les initiants. C'est ce qu'a indiqué le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) vendredi au portail Pilatustoday.

M. Matter a déclaré qu'ils avaient réuni plus de 100'000 signatures valables. Il est très confiant. Et d'ajouter que les gens ne veulent pas payer 335 francs par an pour la SSR, 200 francs suffisent. Et surtout, les entreprises seront exemptées de la redevance si l'initiative est acceptée, poursuit-il.

/ATS