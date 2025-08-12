L'initiative SSR balayée par la commission du Conseil des Etats

L'initiative populaire '200 francs, ça suffit' (initiative SSR), qui veut faire passer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs, n'a pas de succès sous la Coupole fédérale. Après le National, la commission compétente du Conseil des Etats a balayé le texte.

L'initiative de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR veut non seulement abaisser la redevance à 200 francs par an, mais elle demande aussi d'exonérer toutes les entreprises. La commission des télécommunications du Conseil des Etats la rejette par 12 voix contre 1.

Elle s'oppose à de nouvelles coupes dans le financement des médias, indiquent mardi les services du Parlement. Et de souligner l'importance d'une offre journalistique diversifiée, indépendante et de haute qualité.

La commission rappelle aussi le contre-projet du Conseil fédéral au niveau de l'ordonnance. La redevance doit passer à 312 francs en 2027, puis à 300 en 2029. Le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises est lui revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million.

/ATS