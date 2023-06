L'opposition à la chasse à la baleine augmente en Islande

L'opposition à la chasse à la baleine progresse dans la société islandaise. La majorité de la population étant désormais en faveur de son abandon, selon un sondage effectué à l'approche d'une décision gouvernementale.

Cette enquête réalisée par l'institut Maskina et dont les résultats ont été rendus publics jeudi soir fait apparaître que 51% des Islandais sont désormais opposés à cette chasse, contre 42% il y a quatre ans.

L'Islande, la Norvège et le Japon sont les seuls pays à autoriser la chasse à la baleine.

Les 18-29 ans sont les plus opposés

La proportion des Islandais favorables à cette pêche est quant à elle en légère baisse : elle est de 29%, contre 32% en 2019, d'après ce même sondage.

Les 18-29 ans sont les plus opposés à la chasse, alors que les plus de 60 ans la soutiennent. Les hommes et les habitants des campagnes y sont globalement plus favorables que les femmes et les urbains.

Agonie de 5 heures

Une manifestation à l'appel d'opposants à la chasse à la baleine est organisée samedi à Reykjavik, à l'appel notamment de la célèbre chanteuse Björk.

Des vidéos récemment diffusées par les autorités vétérinaires avaient montré l'agonie choquante d'une baleine chassée l'an dernier, qui avait duré cinq heures.

Décision pas encore prise

La ministre islandaise de la Pêche avait annoncé en février 2022 qu'elle envisageait de ne plus délivrer de quotas de chasse à la baleine à partir de 2024. Mais la décision du gouvernement, attendue pour bientôt, n'a pas encore été prise.

Réévalués en 2019, les quotas islandais autorisent chaque année 209 prises pour le rorqual commun, le deuxième plus grand mammifère après la baleine bleue, et 217 pour la baleine de Minke (aussi appelée petit rorqual), l'un des plus petits cétacés, jusqu'à la fin 2023.

De moins en moins de débouchés

Mais les prises ont été nettement plus faibles ces dernières années, faute de débouchés. Après l'arrêt des activités d'une compagnie en 2020, une seule entreprise, Hvalur, pratique encore la chasse à la baleine.

Pays de pêche depuis des siècles, l'Islande a vu le tourisme considérablement se développer ces deux dernières décennies et les deux secteurs-clés de l'économie ont des intérêts divergents sur le dossier.

Le Japon, de loin le principal marché pour la viande de baleine, a repris en 2019 la chasse commerciale après trois décennies d'interruption, ce qui a limité les besoins d'importation à partir de l'Islande.

