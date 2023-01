LPP: Quelque 5,6 milliards de francs non réclamés

5,6 milliards de francs: c'est le montant des avoirs non réclamés que détient la caisse supplétive LPP. Les bénéficiaires sont connus de l'institution mais pas leur adresse. Ces fonds ne sont pas pour autant oubliés ou perdus.

Sur les 1,4 million de comptes de libre passage que gère la caisse supplétive LPP, 62% étaient sans adresse à la fin 2022. Cela représente un montant de 5,6 milliards de francs, soit 34% de l'ensemble des capitaux administrés par cette caisse (16,2 milliards).

Sans adresse ne signifie pas pour autant qu'un compte tombe dans l'oubli, explique Séverine Jagmetti, porte-parole de la Fondation institution supplétive LPP, interrogée par Keystone-ATS. La plupart du temps, les propriétaires des fonds finissent par être retrouvés.

Car la fondation connaît en principe le numéro d'assurance sociale, le nom et la date de naissance des propriétaires. Seule l'adresse manque ou n'est plus actuelle. Mais cela ne signifie pas que les personnes ayant cotisé ne savent rien de leur capital.

L'argent du 2e pilier peut se retrouver en 'déshérence' lorsque des personnes quittent un emploi et n'en reprennent pas immédiatement un autre. Leur capital est alors transféré sur un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP, au plus tôt six mois après la fin du contrat de travail.

Lors de ce transfert, la fondation ne reçoit souvent pas l'adresse du détenteur, poursuit Mme Jagmetti. Il arrive aussi que des personnes oublient d'annoncer un déménagement.

/ATS