LVMH ravit les investisseurs avec ses résultats records

Avec des résultats records, une croissance aux Etats-Unis et des marges conservées, LVMH satisfait en tous points les investisseurs et a vu son titre grimper de près de 13% à la Bourse de Paris vendredi, sa meilleure séance depuis 16 ans.

Les chiffres présentés jeudi soir par le géant du luxe ont 'rassuré' les analystes de Stifel concernant les marges du groupe et sont 'encourageants concernant le quatrième trimestre aux États-Unis', soulignent-ils.

Le groupe LVMH, qui détient entre autres les marques Louis Vuitton, Dior, Tiffany et Moët & Chandon, a fait état d''une nouvelle année record', avec des ventes en hausse de 9% et un bénéfice net qui progresse de 8%, 'dans un environnement pourtant perturbé'.

Depuis le troisième trimestre, le marché du luxe ralentit en Europe et aux États-Unis et n'a pas retrouvé la croissance espérée en Chine.

Mais la croissance des recettes réalisées par LVMH aux États-Unis au quatrième trimestre a largement dépassé les attentes : +8% contre moins de 2% prévu par les analystes sondés par Bloomberg.

Autre bonne surprise pour les investisseurs: les ventes de la division vin et spiritueux ont progressé de 4% au quatrième trimestre sur un an, tandis que les analystes tablaient sur un repli de 7,5%.

Après une ouverture en hausse de 6%, la valeur de l'action du numéro un mondial du luxe n'a cessé de monter au cours de la séance, pour finir en hausse de 12,81% à 773,10 euros, ce qui représente plus de 40 milliards de capitalisation boursière supplémentaire.

C'est sa plus forte hausse en une journée depuis octobre 2008.

Cette performance efface les replis subis en Bourse depuis le début de l'année. Le titre LVMH affiche à présent une légère hausse de 5% depuis le 1er janvier.

Après ses précédents résultats trimestriels, le groupe avait chuté de plus de 6% et connu sa pire séance en trois ans après l'annonce du ralentissement de la croissance de ses ventes.

La capitalisation boursière du groupe de luxe, c'est-à-dire la somme qu'il faudrait débourser pour acheter toutes ses actions, s'élève désormais à environ 385 milliards d'euros (361,3 milliards de francs), ce qui fait de LVMH la deuxième capitalisation boursière européenne, derrière celle du laboratoire danois Novo Nordisk.

Les analystes rassurés

'Cette publication devrait être suffisante pour calmer les nerfs à moyen terme', notent de leur côté les analystes de Jefferies, soulignant que la croissance du chiffre d'affaires, les ventes de la division vins et spiritueux et le taux de marge dépassent les prévisions.

La rentabilité est stable avec une marge opérationnelle courante de 26,5%.

LVMH reste porté par sa division phare mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...) dont les ventes ont progressé de 9% pour atteindre 42,2 milliards d'euros.

'Ces résultats sont robustes et démontrent la capacité de LVMH à défendre ses revenus et ses marges selon nous, avec un modèle d'affaires diversifié qui permet une fois de plus une croissance des profits régulière et stable en 2023, malgré des tendances globales baissières', affirment les analystes de RBC.

Pour Luca Solca, analyste chez Bernstein, cette publication 'réaffirme notre vision que LVMH est le premier gagnant structurel du secteur'.

'Pour 2024, on devrait poursuivre la croissance engagée en 2023', a assuré Bernard Arnault lors de la présentation des résultats.

'On va voir dans le courant de l'année les effets de baisse de taux d'intérêt qui vont commencer, l'impact positif sur l'économie américaine de l'élection (présidentielle) à venir, chaque fois qu'il y a une élection aux États-Unis, le marché est plus dynamique', a ajouté le PDG, une perspective saluée par les analystes de Jefferies.

En Bourse, les autres valeurs du secteur du luxe ont aussi terminé la séance en nette hausse: l'action de Christian Dior a décollé de 12,04% à 735 euros, Kering est monté de 6,59% à 384,80 euros, Hermès de 6,63% à 1.966,20 euros. Dans les cosmétiques, L'Oréal a progressé de 2,94% à 445,10 euros.

Le groupe a par ailleurs annoncé vouloir proposer la nomination de deux des fils de Bernard Arnault - Alexandre, 31 ans, et Frédéric, 29 ans - à son conseil d'administration.

