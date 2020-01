La 77e édition des Golden Globes est ouverte

Le présentateur de la cérémonie des Golden Globes, le très caustique humoriste britannique Ricky Gervais, a ouvert dimanche la soirée de remise des prix. Les productions Netflix sont données favorites, avec en tête 'Marriage Story' et 'The Irishman'.

'Commençons en beauté, on va rire à vos dépens, d'accord?', a-t-il lancé. Racisme, harcèlement sexuel, compétence du jury, Ricky Gervais a effectivement fait feu de tout bois, prenant un malin plaisir à épingler le parterre de célébrités rassemblées à l'hôtel Hilton de Beverly Hills.

Très convoités, les Golden Globes ouvrent la saison des prix cinématographiques à Hollywood et servent aussi d'outil de prédiction en vue des Oscars. Mais il s'agit d'un baromètre d'autant plus incertain qu'ils dédoublent les principales catégories (meilleur film, meilleur acteur ou actrice) en 'drame' et 'comédie'.

Les pronostics sont délicats car contrairement aux Oscars ou à d'autres compétitions, ce ne sont pas les professionnels du cinéma qui votent mais la petite centaine de membres de l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA). L'an dernier, le jury avaient toutefois eu le nez creux: tous les primés aux Golden Globes dans la catégorie cinéma ont remporté un Oscar, à l'exception de celle de la musique de film.

/ATS