La 92e cérémonie des Oscars a débuté, Brad Pitt récompensé

Le film sud-coréen 'Parasite' a été sacré dimanche meilleur film aux Oscars, un énorme coup de théâtre. Le film de guerre '1917' de Sam Mendes était favori.

En s'imposant dans la catégorie reine, le film a parachevé une soirée historique, en cumulant les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur (Bong Joon-ho), du meilleur film international et du meilleur scénario original.

Encensé par la critique et déjà Palme d'or au festival de Cannes, 'Parasite', un hybride entre thriller, comédie familiale et satire corrosive sur les inégalités sociales, est le premier film coréen à être primé aux Oscars. 'Quand vous aurez surmonté la barrière des deux centimètres de sous-titres, vous découvrirez des films étonnants', avait lancé avec humour Bong Joon-ho en recevant un Golden Globe le mois dernier.

Phoenix et Zellweger

L'Oscar de la meilleure actrice est revenue à Renée Zellweger pour son rôle de Judy Garland dans le biopic 'Judy'. La comédienne d'origine texane avait déjà reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour 'Retour à Cold Mountain' en 2004.

Chez les hommes, c'est Joaquim Phoenix qui a raflé l'Oscar du meilleur acteur pour le rôle principal dans le film controversé 'Joker'. C'est le premier Oscar pour le comédien de 45 ans qui avait déjà été nommé trois fois précédemment, dont deux fois pour un rôle principal.

Au niveau des seconds rôles, Brad Pitt a été récompensé pour son interprétation du cascadeur Cliff Booth dans le film 'Once Upon a Time... in Hollywood'. C'est le premier Oscar dans une catégorie d'interprétation pour Brad Pitt qui avait déjà raté le coche trois fois.

L'Oscar du meilleur second rôle féminin est revenue à Laura Dern pour son rôle d'avocate aux méthodes agressives dans le film 'Marriage Story' de Noah Baumbach. Si elle a déjà décroché cinq Golden Globes, c'est le premier Oscar pour la comédienne qui fêtera lundi ses 53 ans et qui avait été nommée pour la première fois en 1992 pour 'Rambling Rose'.

/ATS