La BCGE nomme un responsable de l'investissement

La direction générale de la Banque cantonale de Genève (BCGE) a nommé Nicolas Mougeot à la tête des investissements (CIO). Il rejoindra l'établissement du bout du lac le 1er août.

M. Mougeot intègre la division de gestion de fortune et d'actifs, qui regroupe l'ensemble des activités de gestion de fortune avec une offre dédiée à la clientèle institutionnelle et privée, ainsi qu'aux gérants de fortune indépendants.

'L'arrivée de notre nouveau CIO s'inscrit dans la volonté stratégique de la banque de développer activement ses activités de 'Wealth Management'', a assuré Katia Coudray, cheffe de la division de gestion de fortune et d'actifs, pour qui 'ce renforcement de nos expertises d'investissement nous permet d'élargir la gamme de nos solutions de placement.

Nicolas Mougeot a été stratégiste auprès de Lehman Brothers et BNP Paribas, avant de rejoindre Deutsche Bank. Après trois ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec, il a assumé la fonction de responsable des investissements et de la durabilité au sein d'Indosuez Wealth Management à Genève. Il a également été professeur invité d'ingénierie financière à l'Université de Lausanne.

/ATS