La BCV signe des résultats record en 2023

La Banque cantonale vaudoise (BCV) a profité de la remontée des taux d'intérêt l'an dernier. Tant ses revenus que sa rentabilité se sont améliorés. Dividende et objectifs de distribution ont été relevés.

Les recettes d'exploitation ont progressé de 12% en comparaison annuelle à 1,16 milliard de francs, écrit la BCV jeudi dans un communiqué. Le résultat opérationnel s'inscrit à 541 millions et le bénéfice net à 469 millions, tous deux en hausse de 21%. Ce dernier s'inscrit à son niveau record, souligne l'établissement.

Les charges d'exploitation sont passées de 517 millions à 541 millions (+5%). Dans le détail, les charges du personnel ressortent en hausse de 3% à 364 millions, tandis que les autres charges d'exploitation ont gonflé de 8% à 177 millions, sous l'effet notamment de l'inflation.

Principal contributeur aux recettes de la BCV, le résultat net des opérations d'intérêt a bondi de 28% à 569 millions. Le résultat des opérations de commissions s'inscrit quant à lui en léger repli de 1% à 339 millions, pénalisé par une réduction de l'exposition dans le financement du négoce, au vu du contexte géopolitique actuel. Les revenus des opérations du négoce sont demeurés stable à 190 millions (+1%).

Le conseil d'administration proposera le versement aux actionnaires d'un dividende de 4,30 francs par action, contre 3,80 francs au titre de 2022. La banque indique encore avoir adapté sa politique de distribution et relevé l'objectif avec un dividende désormais compris entre 4,30 et 4,70 par action, contre 3,80 et 4,20 précédemment.

Le total du bilan est stable à 58,9 milliards. La masse sous gestion a augmenté de 4% à 112,9 milliards et l'afflux net de nouveaux fonds s'inscrit à 539 millions, réparti dans tous les métiers.

Pour l'exercice en cours, la BCV table sur un cru 2024 dans la continuité des exercices écoulés, avec toutefois des résultats inférieurs à ceux de l'exercice record de 2023.

