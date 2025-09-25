La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

La Banque nationale suisse (BNS) a reconduit jeudi comme attendu son taux directeur, ramené à 0,00% trois mois plus tôt. Les vingt économistes préalablement interrogés par l'agence AWP misaient tous sur cette éventualité.

Le garant de la stabilité des prix souligne dans son communiqué que la pression inflationniste n'a guère changé depuis le second trimestre, mais assure continuer à observer la situation et rester disposé à adapter sa politique monétaire si nécessaire. Il demeure aussi prêt à intervenir au besoin sur le marché des changes, indique-t-il à l'occasion de son examen périodique de la situation économique et monétaire du pays

L'institut d'émission interrompt ainsi une série de six baisses consécutive du taux d'intérêt appliqué sur les avoirs à vue des banques, amorcée en mars 2024 après une culmination à 1,75%

/ATS