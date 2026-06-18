La BNS maintient son taux directeur à 0%

La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%, maintenant le ...
La BNS maintient son taux directeur à 0%

La BNS maintient son taux directeur à 0%

Photo: Alerte Info

La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%, maintenant le statu quo monétaire pour la quatrième fois consécutive. L'intégralité des économistes interrogés par l'agence AWP avaient tablé sur un taux inchangé.

/ATS
 

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