La BNS maintient son taux directeur à 0%
La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%, maintenant le ...
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