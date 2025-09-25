La BNS maintient son taux directeur à 0%

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 0%. Les prévisions ...
Photo: Alerte Info

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 0%. Les prévisions d'inflation pour la Suisse ont été confirmées à 0,2% pour l'année en cours tout comme celles de la croissance du PIB, attendue entre 1 et 1,5%.

/ATS
 

