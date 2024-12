La BNS modère ses prévisions d'inflation

La Banque nationale suisse (BNS) a revu jeudi ses prévisions d'inflation à la baisse. Le renchérissement doit ralentir à 1,1% (1,2%) sur l'année qui s'achève, pour s'amenuiser à 0,3% (0,6%) en 2025 avant de rebondir à 0,8% en 2026.

Ces projections sont calculées sur la base d'un taux directeur maintenu à 0,50%, établi ce jour suite à un élagage de 50 points de base, souligne le garant de la stabilité des prix dans son relevé périodique.

L'abaissement des estimations d'inflation s'explique par un renchérissement moindre qu'escompté des produits pétroliers et des denrées alimentaires.

Sur le front de la croissance, les experts de la BNS campent sur une estimation de l'ordre de 1% pour l'exercice en cours, et modèrent celle pour 2025 entre 1,0 et 1,5% en lieu et place d'environ 1,5% en septembre.

/ATS