La BNS surveille de près le franc, toujours plus sous pression

Le président de la direction générale de la Banque nationale suisse (BNS) Martin Schlegel reste ...
La BNS surveille de près le franc, toujours plus sous pression

La BNS surveille de près le franc, toujours plus sous pression

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le président de la direction générale de la Banque nationale suisse (BNS) Martin Schlegel reste concentré sur la stabilité des prix, a-t-il indiqué vendredi en marge de l'Assemblée générale.

En période de turbulences géopolitiques, de hausse des prix de l'énergie et de pression sur le franc, l'institut d'émission s'estime bien équipé pour agir si nécessaire, à travers l'adaptation du taux directeur et ses interventions sur le marché des changes.

'Nous faisons preuve d'une vigilance accrue dans les périodes d'incertitude, comme celle que nous traversons actuellement. Nous sommes prêts à adapter au besoin notre politique monétaire', a insisté M. Schlegel.

'Nous sommes davantage disposés à intervenir sur le marché des changes en raison du conflit au Moyen-Orient. Notre objectif est de contrer une appréciation rapide et excessive du franc, qui mettrait en danger la stabilité des prix', a-t-il ajouté. Le franc subit des pressions à la hausse depuis le début de l'année, qui se sont accentuées avec l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Si le franc fort est un frein pour la croissance, l'appréciation de la monnaie helvétique permet toutefois d'atténuer l'inflation en faisant baisser les prix à l'importation.

La BNS relève qu'au cours des prochains mois, 'l'augmentation des prix de l'énergie continuera à attiser l'inflation dans de nombreux pays'. La croissance mondiale devrait quant à elle connaître un ralentissement temporaire.

/ATS
 

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