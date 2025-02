La Banque cantonale neuchâteloise gonfle son bénéfice en 2024

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a affiché des résultats 2024 en hausse. L'établissement maintient sa contribution de 35 millions de francs au canton de Neuchâtel. Pour 2025, la direction note déjà de bonnes activités de financement et de gestion de fortune.

De janvier à fin décembre, la BCN a enregistré un résultat opérationnel en hausse de 5,6% à 96,3 millions de francs, indique un communiqué paru mercredi. Les recettes d'exploitation ont augmenté de 2,9% à 174,1 millions, pour un bénéfice net de 54,2 millions contre 47,5 millions un an plus tôt.

Principal moteur de la banque, les opérations d'intérêt ont reculé de 3,3% à 132,6 millions. Les opérations de commissions et prestations de service ont par contre avancé de 2,7% à 31,4 millions. Enfin, les revenus provenant du négoce ont enflé de 20,2% à 14,2 millions.

La somme du bilan est affichée en hausse de 1,2% à 12,0 milliards. Pour les actifs, les prêts hypothécaires ont avancé de 1,7% à 8,5 milliards. Pour les passifs, les dépôts à la clientèle sont passés de 6,28 milliards à 6,33 milliards sur un an.

'Si on parle de la croissance hypothécaire, plutôt que de segment de clientèle, ce sont majoritairement les financements d'immeubles de rendement qui ont permis cette croissance', explique le directeur général, Pierre-Alain Leuenberger dans un entretien accordé à l'agence AWP. 'Au niveau des créances commerciales, le recul observé s'explique par une année relativement faible en termes d'investissement notamment dans la branche horlogère, en raison des incertitudes conjoncturelles.'

Poursuite des investissements

Les charges d'exploitation se sont faites plus lourdes de 2,5% à 78,2 millions. 'Nos effectifs tendent à augmenter et à se spécialiser', souligne le directeur général. Sur un an, la banque a augmenté ses effectifs d'environ 10 personnes, soit plus que 3%. 'Nous ne prévoyons en revanche pas de nouvelle implantation, mais visons plutôt à améliorer la qualité des emplacements desservis actuellement.'

L'établissement neuchâtelois entend travailler sur deux axes, numériques et physiques, en fonction des besoins de la clientèle. 'Nous aurons en 2025 à nouveau un centre de conseils qui sera intégralement modernisé, situé au Landeron, et offrirons une nouvelle application mobile', annonce M. Leuenberger.

'Les charges sont maîtrisées, mais elles augmenteront, de sorte que le résultat opérationnel attendu sera en recul. Il restera toutefois à un niveau satisfaisant dans une perspective historique de cinq ou dix ans', détaille-t-il.

Pour sa prestation 2025, la BCN s'attend à une poursuite de la croissance du volume de ses affaires, 'malgré une conjoncture économique aux perspectives plus faibles', estime M. Leuenberger. La marge d'intérêt devrait toutefois être sous pression et entraîner des résultats en baisse, 'après deux années exceptionnelles. L'année a bien débuté, tant au niveau de l'activité de financement qu'au niveau de la gestion de fortune. La baisse des taux soutient notamment ce mouvement'.

/ATS