La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ont fait des choix très différents

La Chaux-de-Fonds éteint désormais complètement son éclairage la nuit, en lien avec la crise énergétique. Neuchâtel a choisi de maintenir allumé le centre-ville élargi la nuit pour des questions d'attractivité, de vie nocturne et de sécurité publique.

'Nous avons procédé à l'extinction sur proposition de l'Etat aux communes. Nous bénéficions de l'accord de celui-ci. Si nous ne l'avions pas, nous ne pourrions par exemple pas éteindre les réverbères qui jouxtent les passages pour piétons', a expliqué à Keystone-ATS Patrick Herrmann, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds.

L'horaire 'minuit -5 heures' a été proposé lors de la rencontre canton-communes et a rallié l'approbation de pratiquement toutes les plus petites communes. Les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ont des contingences différentes et ont choisi de l'adapter.

La Chaux-de-Fonds a décidé de calquer l'extinction de son éclairage public sur les horaires des transports publics en semaine, soit de 0h15 à 5h30. L'éclairage est maintenu jusqu'à 2h15 du matin les vendredis et samedis soirs et est rallumé à 6h le lendemain matin.

'Le but est d'une part de ne pas entraver la socialisation (surtout) des adolescents et jeunes adultes et d'autre part de ne pas paralyser trop la marche des affaires des bars ou autres établissements publics après une période Covid éprouvante', a déclaré Patrick Herrmann.

Pas de problème de sécurité

La situation est différente à Neuchâtel. 'Nous maintenons un éclairage tout au long de la nuit au niveau du centre-ville élargi jusqu’au stade de la Maladière et à la gare (...). Dans ce périmètre se concentre l’essentiel des activités et animations nocturnes. C’est aussi dans ce secteur que l’essentiel des interventions de la police neuchâteloise a lieu de nuit', a déclaré Mauro Moruzzi, conseiller communal de Neuchâtel.

Une trame lumineuse est aussi conservée au minimum le long des axes de transit principaux pour que les piétons puissent se déplacer entre les quartiers de la ville tout au long de la nuit. 'C’est une première phase. Nous allons affiner le dispositif en installant progressivement, en fonction du renouvellement des installations, une modulation de l’éclairage avec des détecteurs de présence', a ajouté Mauro Moruzzi.

Deux des quatre localités 'qui constituent la nouvelle commune de Neuchâtel pratiquent déjà l’extinction au cœur de la nuit depuis plusieurs années. Dans les deux cas, il n’a été détecté aucun problème sérieux et aucune dérive sécuritaire', a expliqué le conseiller communal. A La Chaux-de-Fonds aussi, aucune agression, ni aucun accident n'est intervenu depuis la fin de l'éclairage nocturne.

Contrairement à celle de Neuchâtel, qui va conserver des illuminations lumineuses mais en format réduit, la Ville de La Chaux-de-Fonds a décidé d'y renoncer. A la place, elle va proposer des décorations éphémères. Les sapins de Noël seront habillés de manière créative et originale par des artistes locaux ou autres partenaires.

