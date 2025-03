La Chine compte rester sur la voie de la mondialisation

Le premier ministre chinois Li Qiang a assuré dimanche que son pays resterait engagé dans 'la bonne direction de la mondialisation' face à la 'fragmentation' croissante de l'économie mondiale, alors qu'une nouvelle guerre commerciale avec Washington s'intensifie.

'En tant que grand pays responsable, la Chine se tiendra fermement du bon côté de l'histoire [...] [en pratiquant] un véritable multilatéralisme', a déclaré Li Qiang lors d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises multinationales à Pékin.

La Chine 'adhérera à la bonne direction de la mondialisation économique, pratiquera un véritable multilatéralisme et s'efforcera d'être une force de stabilité et de certitude', a assuré M. Li. Il estime que 'la fragmentation de l'économie mondiale s'intensifie', alors que 'l'instabilité et l'incertitude augmentent'.

Crise de l'immobilier

Le discours de M. Li a été prononcé lors de l'ouverture du forum annuel pour le développement de la Chine, auquel ont participé cette année d'éminents chefs d'entreprise, dont le directeur d'Apple, Tim Cook.

Pékin cherche depuis des mois à restaurer la confiance des consommateurs et des milieux économiques, fragilisée par une crise persistante du secteur immobilier et dans un contexte de tensions commerciales ravivées avec Washington.

/ATS