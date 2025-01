La Chine frôle la déflation en décembre

La Chine a évité de justesse une déflation en décembre, selon des données officielles publiées jeudi, confirmant les difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale malgré les efforts de relance du gouvernement.

L'indice des prix à la consommation n'a progressé que de 0,1 % en décembre sur un an, contre 0,2% en novembre, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Ce chiffre, baromètre clé de la vitalité de la consommation des ménages et de l'activité économique, est conforme aux prévisions d'économistes sondés par l'agence Bloomberg.

Contrairement à l'inflation observée dans de nombreux pays, la Chine fait face à une stagnation des prix, un phénomène qui freine la croissance économique et augmente la valeur réelle des dettes.

Pékin a multiplié ces derniers mois les plans de relance dans l'espoir de donner un coup de fouet à l'activité et d'éloigner définitivement ce spectre de la déflation.

'Les récentes données économiques se sont stabilisées, mais la dynamique n'est pas encore assez forte pour générer une pression à la hausse sur les prix à la consommation', analyse dans une note Zhiwei Zhang, économiste en chef de Pinpoint Asset Management.

'La pression déflationniste persiste', poursuit-il.

Sur l'ensemble de l'année 2024, l'indice des prix à la consommation n'a progressé que de 0,2%, selon le BNS.

En décembre, les prix des denrées alimentaires et des biens de consommation ont même chuté (-0,5% et -0,2% respectivement sur un an), selon le même rapport.

La Chine fait face à une crise persistante du secteur immobilier, qui pèse sur le moral des consommateurs et sur les finances locales.

Sa dernière période de déflation remonte à début 2024, marqué par la plus forte contraction des prix à la consommation depuis 14 ans.

Pékin a annoncé ces derniers mois des baisses de taux d'intérêt, des assouplissements de restrictions sur l'achat de logements, ou encore un relèvement du plafond de la dette des gouvernements locaux.

Le président chinois Xi Jinping a lui-même appelé à la fin de l'année 2024 à la mise en oeuvre d'une politique macroéconomique plus 'proactive' pour 2025, selon des médias officiels.

Les perspectives d'inflation pour 2025 'dépendront en grande partie de l'efficacité de la politique budgétaire', conclut Zhiwei Zhang.

La Chine doit annoncer la semaine prochaine le chiffre officiel de la croissance pour 2024.

Xi Jinping a déclaré la semaine dernière que l'objectif 'd'environ 5%' serait atteint.

Mais selon certaines prévisions, la Chine a légèrement manqué cette cible. Le Fonds monétaire international (FMI) anticipe ainsi une croissance de 4,8%, avant un nouveau ralentissement (+4,5%) en 2025.

/ATS