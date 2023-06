La Cogest se saisit de l'affaire de l'oenoparc des Celliers de Sion

Les dérives lors de la construction de l'oenoparc des Celliers de Sion ont occupé le Grand Conseil valaisan vendredi: les députés ont mandaté la Cogest pour faire toute la lumière sur ce dossier après avoir refusé une commission d'enquête parlementaire (CEP).

Les députés ont accepté par 111 voix et 15 abstentions une résolution urgente portée par Le Centre, le PLR et les Verts, demandant à la commission de gestion (Cogest) de se saisir du dossier. Le plénum veut faire la lumière sur les dysfonctionnements de la commission cantonale des constructions (CCC) constatées dans un avis de droit dont les conclusions ont été rendues publiques le 24 mai.

Juste avant le vote, le Grand Conseil a rejeté par 89 voix contre 36 et une abstention une résolution urgente portée cette fois par l'UDC et la gauche. L'outil a été jugé 'disproportionné, lent et coûteux'.

Les Celliers de Sion, premier oenoparc de Suisse, sont situés à la sortie du chef-lieu valaisan. La construction du bâtiment en zone agricole protégée et son exploitation notamment ont été pointées du doigt en 2019 via un postulat UDC accepté par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a alors demandé un avis de droit à Jacques Dubey, professeur ordinaire à la Chaire de droit constitutionnel de l'Université de Fribourg.

