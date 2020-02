La Comco approuve le rachat de Tertianum par Capvis

La commission de la concurrence (Comco) a donné son aval au rachat du spécialiste des maisons de retraite Tertianum, qui appartient à Swiss Prime Site (SPS), par Capvis Equity, un fonds conseillé par la société d'investissement Capvis.

L'exécution de la transaction est prévue dans les prochaines semaines, a indiqué SPS lundi.

Le contrat d'achat couvre la gestion opérationnelle de plus de 80 centres résidentiels et de soins ainsi que des résidences dans toute la Suisse. Les quelque 4900 collaborateurs et la direction du groupe Tertianum seront repris par le nouveau propriétaire.

Les 16 immeubles et quatre projets resteront la propriété de Swiss Prime Site et 'continueront à contribuer à la diversification équilibrée du portefeuille immobilier', précise le communiqué.

Mi-décembre 2019, Swiss Prime Site avait annoncé la cession de Tertianum à Capvis pour un montant non précisé.

/ATS