La Comco autorise la reprise d'Hotelplan par l'allemand Dertour

La reprise d'Hotelplan par Dertour a franchi une étape décisive. La Commission de la concurrence (Comco) a donné son feu vert à la concentration, le gendarme helvétique du libre marché ne constatant aucune entrave à celle-ci dans le secteur des offres de voyages.

L'examen approfondi révèle que l'opération de concentration entre Dertour et le voyagiste de Migros peut conduire, sur certains marchés, à une augmentation de la concentration et à une présence accrue des entreprises participantes, relève cependant la Comco mardi dans son communiqué. Toutefois, les voyageurs disposent de nombreuses possibilités pour réserver leurs séjours de vacances.

A côté des réservations classiques au travers d'agences de voyages ou de tour-opérateurs, ils peuvent choisir les offres des plateformes en ligne ou réserver directement auprès des compagnies aériennes ou des hôtels, expliquent les gardiens de la concurrence. L'examen montre également que les voyageurs utilisent activement ces différents canaux et comparent les prix et les offres.

Multiples cessions

Par conséquent, Hotelplan et Dertour doivent tenir compte de la concurrence que représentent les autres agences de voyages et les offres en ligne. Pour cette raison, la Comco considère que cette opération ne supprime pas la concurrence efficace.

Le voyagiste allemand Dertour, qui contrôle déjà en Suisse les marques Kuoni et Helvetic Tours et Hotelplan représentent les deux des plus grands voyagistes du pays. Hotelplan est entre autres présente sur le marché avec les marques Hotelplan, Migros vacances, travelhouse et tourisme pour tous. En outre, Dertour et Hotelplan exploitent ensemble en Suisse plus de 150 agences de voyages.

Migros avait annoncé avoir finalisé les discussions concernant la cession du groupe Hotelplan à Dertour en février dernier. Dans le cadre de l'opération, le géant orange avait aussi cédé sa filiale Interhome, active dans la location d'appartements et de maisons de vacances à Hometogo, pour 150 millions de francs ainsi que des paiements différés d'un maximum de 85 millions.

/ATS