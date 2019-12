La Comco clôt l'enquête contre Brenntag et Bucher avec un accord

La Commission de la concurrence (Comco) clôture l'enquête contre Brenntag et Bucher avec un accord à l'amiable. Les deux entreprises se sont réparties entre elles, entre 2014 et 2017, les clientes et clients lors de la commercialisation de l'urée liquide Adblue.

Adblue est une solution aqueuse d'urée utilisée dans les véhicules à moteur diesel afin de réduire les émissions d'oxyde d'azote. Dans l'accord à l'amiable, les deux entreprises s'engagent à ne plus effectuer de répartition de clients dans le futur, précise la Comco jeudi.

L'autorité a pris en compte dans sa décision le fait que Brenntag est à la fois fournisseur et concurrent de Bucher. Comme la relation verticale de fournisseur entre Brenntag et Bucher est dans le cas présent prépondérante, elle n'a pas prononcé de sanction.

La décision de la Comco peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

/ATS