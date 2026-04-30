La Comco enquête dans le secteur de la publicité en ligne

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert deux enquêtes sur la publicité faite par le biais de moteurs de recherche. La première concerne des entreprises du secteur du voyage et la seconde des casinos en ligne, indique l'autorité jeudi dans un communiqué.

Dans le cadre de leurs activités publicitaires, les entreprises peuvent placer des enchères sur les moteurs de recherche sur certains mots-clés. Par ce moyen, elles peuvent favoriser la visibilité de leur offre en influençant les résultats que les utilisateurs voient en premier lors de leurs recherches sur internet.

Or, la Comco a reçu des informations dans le cadre d'autodénonciations, selon lesquelles plusieurs entreprises dans le secteur du voyage et de nombreux casinos en ligne se seraient entendus pour éviter de se faire concurrence sur les principaux moteurs de recherche, en renonçant à placer des enchères sur certains mots-clés liés aux marques concurrentes.

'Cette façon de procéder pourrait constituer un accord illicite et avoir des effets nuisibles pour la concurrence et les consommateurs et consommatrices', écrit la Comco, dans la mesure où la comparaison avec des offres concurrentes a pu s'en trouver plus difficile.

La première enquête concerne trois entreprises qui offrent des voyages à forfait en Suisse. La seconde implique la quasi-totalité des casinos en ligne en Suisse. Les entreprises concernées bénéficient de la présomption d'innocence, rappelle la Comco.

/ATS