La Comco interdit le rachat de Quickmail par La Poste

La Commission de la concurrence (Comco) interdit le rachat du distributeur de courriers non adressés et de paquets Quickmail par la Poste. Ce rachat aurait supprimé la concurrence efficace sur au moins un marché, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

A l'issue d'un examen approfondi du dossier, la Comco a constaté que pour le marché des envois postaux de plus de 50 grammes, dotés d’une adresse et envoyés en masse, la concurrence serait supprimée pour les clients commerciaux. Ce rachat créerait ou renforcerait en outre une position dominante de la Poste sur divers marchés de l’envoi de lettres et de colis ainsi que dans la distribution de journaux et de magazines.

Le rachat créerait un monopole de fait de la Poste et aurait un effet négatif sur la concurrence, au détriment des consommateurs et des clients commerciaux.

La Comco souligne en outre qu'il existe un autre acheteur potentiel de Quickmail. Le rachat par ce tiers permettrait au groupe de continuer à exister sur le marché tout en maintenant la concurrence avec la Poste.

