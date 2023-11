La Compagnie des Alpes veut aller chercher sa clientèle en train

La Compagnie des Alpes, propriétaire de dix domaines skiables, lance un appel à candidature européen pour l'ouverture de liaisons ferroviaires vers les Alpes pendant les saisons d'hiver à partir de 2024/25 depuis Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam.

La société française, qui opère La Plagne, Les Arcs, Tignes ou encore Méribel, propose déjà depuis deux ans depuis Londres des séjours de ski 'porte à porte', pendant les 16 semaines de saison d'hiver, comprenant le transport en train jusque Bourg-Saint-Maurice en Savoie, le transfert dans la station de ski, l'hébergement, les forfaits et le matériel de ski.

La même formule 'clé en main' existait depuis Paris la première année mais n'a pu être reconduite pour cette saison faute de trains disponibles. Cette saison également, la liaison depuis Londres a vu son nombre de places et de dates diminué, indépendamment de la volonté de la Compagnie des Alpes.

'L'année dernière on a transporté 12'000 clients', 'nous avons confirmé que c'est une activité rentable', explique à l'AFP Bryce Arnaud-Battandier, directeur de la division Distribution and Hospitality du groupe qui souhaite dès l'hiver 2024/2025 et pour les deux hivers suivants proposer la même offre aux clients anglais, hollandais, belges et franciliens.

'D'autres routes sont envisagées, partant depuis l'Espagne', précise le communiqué de presse.

Cet appel à candidature, lancé via la filiale du groupe, le tour opérateur Tavelski, 's'adresse à tous les opérateurs ferroviaires européens susceptibles de mettre à disposition des trains, complets ou pas, permettant de transporter des voyageurs se rendant dans les stations alpines sur une à deux rotations par semaine entre mi-décembre et mi-avril', selon le communiqué.

Des 'discussions de partenariat sont ouvertes avec d'autres acteurs du tourisme des Alpes françaises' souhaitant profiter de ces nouvelles liaisons, est-il ajouté.

'Un potentiel de clientèle très important'

Chaque année 'près d'un demi-million de skieurs belges, plus d'un demi-million de skieurs néerlandais et plus d'un million de skieurs anglais se rendent dans les Alpes françaises pour skier', selon la Compagnie des Alpes, qui souligne que moins de 4% d'entre eux prennent le train.

Quant aux Français, ils sont plus de 9 millions à rejoindre les Alpes pour skier et moins de 0,5% d'entre eux choisissent de s'y rendre en train, préférant la voiture comme les Belges et les Néerlandais. Les Britannique optent à 80% pour l'avion.

Sur la ligne partant d'Amsterdam et passant par Bruxelles, une nouveauté pour le groupe, 'on a un potentiel de clientèle très important', souligne M. Arnaud-Bettandier. Il s'agit aussi de capter une clientèle qui pourrait se tourner vers les autres destinations de sport d'hiver concurrentes que sont la Suisse, l'Autriche et l'Italie.

Aller cherche des clients hors de France permet également de remplir les domaines skiables en dehors des deux semaines de Noël-Nouvel an et des quatre ou cinq semaines de vacances de février, généralement chargées en clientèle française.

Le groupe met aussi en avant l'aspect 'bon pour le climat' de cette démarche en rappelant qu''en moyenne 80% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport des skieurs entre leur lieu d'habitation et la station de ski' et que le train est moins polluant que la voiture ou l'avion.

La Compagnie des Alpes, qui possède aussi des parcs de loisir (Parc Astérix, Futuroscope, Musée Grévin...) a franchi pour la première fois de son histoire le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires lors de l'exercice annuel décalé 2022/23, dont 489,2 millions d'euros pour les domaines skiables (+7,2% sur un an).

/ATS