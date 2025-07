La Confédération appelle à la vigilance contre le scarabée japonais

Le scarabée japonais continue de se propager en Suisse. A l'aube des vacances, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a mis en place un nouveau plan d’urgence et lancé jeudi un appel à la vigilance.

Ce scarabée peut en effet voyager en tant que passager clandestin sur de longues distances, dans les voitures ou les trains, et représenter une menace dans de nouvelles régions de Suisse, a indiqué l'OFAG dans un communiqué.

Le scarabée japonais (Popillia japonica) est un insecte vorace pouvant provoquer des dégâts considérables. Les individus adultes mangent les feuilles, les fruits et les fleurs de plus de 400 végétaux.

Au stade larvaire, cet insecte se nourrit principalement des racines d’herbe, mettant en péril les surfaces vertes de tous types. Il représente donc une menace pour l’agriculture, l’horticulture productrice et l’environnement. L’OFAG a publié un plan d’urgence afin d’intensifier les efforts de lutte contre cet organisme de quarantaine.

Entre juin et septembre

La Suisse compte actuellement quatre foyers d’infestation, dans les cantons de Bâle, de Schwytz, du Valais et de Zurich. La délimitation de ces foyers vise l’éradication de ce nuisible. Une zone infestée a par ailleurs été circonscrite dans les cantons du Valais et du Tessin: selon toute vraisemblance, le scarabée japonais ne peut plus être éradiqué dans cette zone, mais sa propagation peut être enrayée.

La période de vol du scarabée japonais s’étend de juin à septembre. Pendant ce laps de temps, il peut arriver que des voyageurs en provenance des zones à risques transportent sans le savoir des spécimens adultes, contribuant à leur propagation dans de nouvelles régions de Suisse ou d’Europe.

En 2024, par exemple, des individus isolés ont été découverts dans plusieurs cantons, le long d’axes routiers. Il semble en l’occurrence s’agir de 'passagers clandestins' véhiculés par des voyageurs à leur insu.

Le Service phytosanitaire fédéral (SPF) lance donc un appel à la vigilance. Il est important de passer bagages et véhicules au peigne fin pour y déceler la présence éventuelle de l'intrus. Toute personne qui trouve un insecte suspect doit l’attraper et le signaler immédiatement au service phytosanitaire cantonal compétent.

Le scarabée japonais pouvant aisément être confondu avec d’autres espèces locales inoffensives, telles que le hanneton horticole, il est important de connaître ses caractéristiques. Les individus adultes font la même taille qu’une pièce de 5 centimes (entre 1 et 1,2 cm), ont une tête et un thorax de couleur vert métallique et des élytres de couleur brun cuivré.

Ils possèdent cinq petites touffes de poils blancs sur les côtés de l’abdomen et deux touffes plus grandes de même couleur au bout de l’abdomen. En cas de soupçon, il fait capturer le coléoptère, le congeler, faire une photo de l’insecte, noter l’emplacement précis où il a été trouvé et entin contacter le service phytosanitaire cantonal.

https://www.youtube.com/watch?v=-KfBdlkwrEo

/ATS