La Confédération lance l'Alliance Inclusion numérique suisse

Le plus de personnes possible doit avoir accès aux prestations numériques. La Confédération a lancé jeudi l'Alliance Inclusion numérique suisse, en collaboration avec les cantons, des associations et des entreprises, pour atteindre cet objectif.

Faire ses courses en ligne, remplir sa déclaration d’impôts au format électronique ou réserver un rendez-vous chez le coiffeur en passant par une application sont des actions pratiques pour de nombreuses personnes. Toutefois, ces services sont un obstacle pour beaucoup d'autres, indique le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué.

Difficiles d’accès ou trop complexes, ces services peuvent exclure tout un pan de la population. Le DFI estime qu'environ un tiers de la société, dont des personnes âgées ou en situation de handicap, maîtrise mal les fonctions de base des outils numériques. Le problème réside aussi dans le manque d'accessibilité de ces services, à commencer par les sites web.

Réseau de compétences

C'est pourquoi l'Alliance Inclusion numérique suisse a été créée, inaugurée à l'occasion de la première Journée nationale de l’inclusion numérique. Il s'agit d'un réseau de compétences qui rassemble des acteurs du domaine de l’inclusion numérique souhaitant s'engager dans une stratégie commune, explique le DFI.

C'est une initiative conjointe du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées, de la Conférence suisse de la formation continue, de l'Administration numérique suisse, de l’Association des universités populaires suisses, de la Fédération suisse Lire et Ecrire ainsi que de la Fondation digitalswitzerland.

Citée dans le communiqué, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a souligné l'importance d'un tel rapprochement entre les différents acteurs. Et d'estimer que ce projet leur offrira une plateforme de collaboration et permettra de sensibiliser la société aux enjeux de l’inclusion numérique.

L'Alliance s'inscrit dans le cadre de la politique du handicap 2023-2026. Au-delà de ce programme, le Conseil fédéral souhaite promouvoir l’inclusion numérique de manière ciblée. D'ici la fin de l'année, il devrait adopter un projet visant à garantir l’accès des personnes en situation de handicap aux prestations destinées au public, via une obligation pour les acteurs privés de procéder aux aménagements raisonnablement exigibles.

/ATS