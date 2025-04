La Confédération veut une alimentation saine et durable pour tous

En Suisse, 2,2 millions de personnes sont touchées par des maladies non transmissibles, et la tendance est à la hausse. Et la population ne s'alimente toujours pas de façon équilibrée, relève jeudi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV).

Une alimentation équilibrée, une activité physique suffisante et un poids situé dans la norme contribuent fortement à prévenir les maladies telles que le diabète, rappelle l'OSAV. La population consomme trop de sucreries, trop de snacks salés et de matières grasses et pas assez de fruits, de légumes et de légumineuses.

Cela à des conséquences: 15% des enfants et adolescents et 43% des adultes en Suisse souffrent de surpoids, voire d'obésité. Par ailleurs, le mode d’alimentation pèse sur l’environnement, notamment en raison du gaspillage alimentaire: en Suisse, il représente 2,8 millions de tonnes par an.

L'OSAV tient compte de ces données dans sa Stratégie suisse de nutrition 2025-2032, qui met l'accent sur la promotion de la santé et la durabilité. Elle vise à renforcer les connaissances de la population en matière de nutrition, à améliorer l’offre en aliments sains et à encourager la recherche dans le domaine de l’alimentation et des denrées alimentaires.

Les milieux politiques et économiques, l'administration et les institutions privées sont sollicités. Pour mettre en œuvre la stratégie, l’OSAV entend élaborera d’ici fin 2025 un plan d’action avec des mesures et des objectifs quantifiables.

/ATS