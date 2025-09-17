La Fed abaisse sans surprise ses taux d'un quart de point

La Réserve fédérale américaine (Fed) a baissé mercredi ses taux d'intérêt pour la première fois de l'année. Cette proportion a été jugée trop timorée par le nouveau gouverneur, tout juste promu par Donald Trump, qui a suggéré une diminution plus marquée.

La banque centrale des Etats-Unis a sans surprise diminué ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage. Ils sont désormais compris entre 4% et 4,25%, soit toujours beaucoup plus hauts que ce que souhaite le président américain.

Un seul responsable a voté contre cette décision: Stephen Miran, qui a rejoint la Fed seulement mardi, nommé par M. Trump, et qui aurait voulu voir les taux d'intérêt baisser d'un demi-point.

La Fed s'est aussi montrée un peu plus optimiste concernant la croissance américaine: elle la voit désormais à 1,6% à la fin de l'année, contre 1,4% dans ses prévisions de juin. Elle reconnaît une dégradation des conditions sur le marché du travail. 'Les créations d'emplois ont ralenti, le taux de chômage a progressé mais reste bas', écrit-elle.

