La Foire du Valais devient patrimoine culturel immatériel du canton

Traditionnel rendez-vous automnal, la Foire du Valais est désormais inscrite en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel du canton du Valais. Une distinction qui souligne 'le rôle unique' que joue l'événement depuis plus de six décennies.

Il s'agit 'd'une reconnaissance officielle de la richesse et de l'importance de cette pratique', ont relevé les organisateurs réunis jeudi matin à Martigny devant la presse. 'Etre inscrit à ce patrimoine signifie que la tradition est profondément ancrée dans la communauté, qu'elle fait partie de son identité et qu'elle est activement préservée pour les générations futures', ont-ils poursuivi.

Le patrimoine culturel immatériel cantonal liste les pratiques, savoir-faire et traditions vivantes qui contribuent à l'identité d'une communauté. Pour l'Association de la Foire, l'événement est ainsi 'un projet collectif, au service de son territoire et de ses habitants' depuis sa création en 1960, sous le nom de Comptoir de Martigny. La Foire accueille près de 250'000 visiteurs chaque automne.

