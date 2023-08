La Fondation pour paraplégiques s'oppose au récent logo de la Poste

La Fondation suisse pour paraplégiques a lancé une procédure d'opposition contre le nouveau logo de la Poste. La fondation a dénoncé un risque de confusion avec son propre logo.

Une croix à gauche, un grand P à droite - c'est ainsi que l'on peut décrire le logo de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) et maintenant également celui de la Poste.

Il y a toutefois des différences de couleur et de style. En effet, le logo de la FSP est bleu sur fond blanc, alors que celui de la Poste comporte une croix rouge et la lettre P noire sur fond jaune.

Le risque de confusion étant jugé particulièrement élevé dans l'application en noir et blanc, la FSP a décidé d'intenter une action en justice contre le nouveau logo de la Poste, a indiqué vendredi la FSP, confirmant un article paru vendredi dans l''Aargauer Zeitung'.

Le risque de confusion 'peut être négatif pour notre image et notre positionnement en tant qu'entreprise à but non lucratif , ainsi que pour le réseau de prestations pour les personnes atteintes de paralysie médullaire', ajoute la FSP pour justifier sa décision.

Interrogée par Keystone-ATS, la Poste a indiqué qu'elle était consciente d'une certaine similitude avec le logo de la FSP. Elle a toutefois estimé qu'il n'y avait pas de risque de confusion, car les deux entreprises se situent dans des domaines différents.

La lettre unique 'P' et une croix suisse stylisée sont ouvertes à toutes les entreprises et ne peuvent pas être monopolisées par la FSP selon le géant jaune. Elles sont également conçues de manière totalement différente.

Nouvelles contestations

La Poste se présente déjà depuis des années avec un 'P' noir et une croix rouge sur fond jaune, indique-t-elle. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de contestation de la part de la FSP. Le passé montre que les logos peuvent coexister.

Selon ses propres indications, la Poste prévoit un entretien pour déterminer les volontés exactes de la FSP. Aucune exigence financière n'est connue à ce jour.

Selon la FSP, c'est l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) qui est compétent pour décider de la procédure d'opposition, mais la décision pourrait encore être contestée.

/ATS