La Fouly: un sentier pour rappeler une inscription à l'UNESCO

Afin de mieux faire connaître l’inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2019, un sentier didactique voit le jour à La Fouly (VS). Ce projet est l'oeuvre de trois étudiantes de l'Université de Lausanne (UNIL).

Cette initiative invite les promeneurs à plonger au coeur de l'histoire et des valeurs de l'alpinisme, à travers des témoignages locaux. Le parcours s'étend sur 3 km, pour une balade d'environ une heure à la découverte de huit panneaux, au départ de l'Office du tourisme de la Fouly. L'itinéraire est praticable de juin à octobre.

Ce sentier, conçu pour être interactif et accessible, propose plusieurs niveaux de lecture: des photos d'archives, des illustrations ou des vidéos accessibles via QR codes. Les panneaux sont traduits en anglais, allemand et italien.

'Le sujet nous a parlé'

'Dans le cadre d'un cours à l'UNIL, nous avons eu vent du projet de la commune d'Orsières et du Centre régional d'études des populations alpines (CREPA), afin de valoriser l'inscription de l'alpinisme à l'UNESCO datant de 2019 et encore trop peu connue', raconte à Keystone-ATS Alice Berclaz, étudiante à l'Université de Lausanne, à la base du projet avec Léa Fantini et Pauline Siggen. 'Le sujet nous a parlé et on a accepté de relever le défi'.

Les trois jeunes femmes ont tout d'abord réfléchi au format. L'idée de créer un sentier didactique a progressivement germé. 'Notre idée était de faire découvrir ce qu'est l'alpinisme via le regard de certains pratiquants', poursuit l'universitaire lausannoise. 'Nous avons ainsi travaillé sur divers panneaux, dont quatre portraits aux profils variés et issus de différentes générations. Nous avons voulu donner une définition large du mot alpinisme'.

Michel Darbellay et Jean Troillet

Le projet donne la parole à des personnalités locales qui témoignent de l'ancrage de cette pratique dans la commune. Il aborde également l'ancienne société des guides et des porteurs d'Orsières, la place des cabanes de montagne, la relève des jeunes générations ou encore l'encordée au féminin.

En fin de parcours, une illustration de certains des 'hauts-lieux' de l'alpinisme local clôt la visite de manière graphique et symbolique.

Ce sentier met notamment en lumière les exploits de Michel Darbellay, le premier homme à avoir gravi la face nord de l'Eiger, de Jean Troillet, l'homme aux multiples 8000 mètres dans l'Himalaya, et de Nicole Berthod, qui a récemment trouvé une nouvelle voie pour gravir le Petit clocher du Portalet (2823 mètres, en Entremont). A ce trio chevronné, s'ajoute Kevin Richard. A 23 ans, l'Orserain envisage un futur de guide.

Le parcours offre également des points de vue sur la Dalle de l'Amône (1915 mètres d'altitude), le mont Dolent (3823 mètres) et le glacier de l'A Neuve (2100 mètres).

/ATS