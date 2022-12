La Poste a distribué 22 millions de colis depuis le Black Friday

Depuis le 'Black Friday' il y a un mois, le 24 novembre, les employés de la Poste ont traité et distribué 22,3 millions de colis. Cela représente une baisse de 5,5% par rapport à l'année passée.

En moyenne, près d'un million de paquets ont été traités par jour, a annoncé la Poste lundi. Le record journalier pour l'année 2022 a été enregistré le mardi 20 décembre, avec plus de 1,2 million de colis.

La Poste attribue la baisse du nombre de colis par rapport à 2021 au climat de consommation morose, aux difficultés d'approvisionnement au niveau mondial et au fléchissement du commerce en ligne suite à la levée des restrictions sanitaires. L'entreprise note toutefois que, comparé à 2019, la dernière année avant la pandémie, les volumes de colis durant cette période ont progressé de 23%.

Personnel supplémentaire

Pendant la période de l'Avent, les factrices et facteurs ont également distribué 14 millions de lettres, journaux et envois publicitaires par jour, un chiffre en légère baisse par rapport à 2021.

Pour faire face à l'afflux de colis, la Poste avait pris les devants en engageant 500 intérimaires et en louant quelque 350 véhicules supplémentaires. Les colis ont également été livrés le samedi.

Le personnel des centres de tri a aussi assuré des services spéciaux et travaillé le samedi. Les machines et les bandes transporteuses des trois grands centres de tri n’ont été mises à l’arrêt que deux heures par jour à des fins de maintenance.

Action 2 x Noël

La Poste rappelle également que l'action 2 x Noël, qui vise à soutenir les personnes démunies en Suisse, en Europe de l'Est et en Asie centrale, se poursuit jusqu'au 11 janvier. La Poste mène depuis 26 ans cette action en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, la SSR et Coop.

Les colis contenant des denrées alimentaires non périssables comme la farine, le sucre, du thé ou des aliments secs ainsi que des produits d’hygiène ou de toilette, par exemple du savon ou du dentifrice, peuvent être déposés gratuitement dans toutes les filiales de la Poste et les filiales en partenariat.

