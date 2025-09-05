La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

Des robots doivent soulager les collaborateurs de la Poste dans la distribution des colis lourds. En collaboration avec Migros Online et la start-up zurichoise RIVR, la Poste veut tester la praticité de cet outil.

La Poste teste actuellement le robot sur une tournée de distribution avec des envois isolés à Regensdorf, dans le canton de Zurich, peut-on lire mercredi dans un article sur le site du géant jaune. Lors de sa tournée, le facteur colis est accompagné par le robot, qui transporte des caisses de Migros Online ainsi que d’autres envois sur sa surface de chargement.

Selon la Poste, les tests visent notamment à déterminer comment et à quelle vitesse le robot peut monter et descendre des escaliers et entrer et sortir du véhicule sans endommager les marchandises. Équipé de roulettes au niveau des jambes, le robot peut également se déplacer de manière flexible sur les routes et les trottoirs.

Selon la Poste, le robot de livraison à quatre pattes a été développé par la spin-off de l'ETH RIVR. Les tests ont débuté en août et se poursuivront ponctuellement jusqu'à la mi-septembre. La Poste évaluera ensuite les résultats et définira la suite de la procédure. Cependant, l'être humain restera indispensable dans la livraison des colis à l'avenir, écrit la Poste.

/ATS